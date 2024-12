Ilgiorno.it - In Ambrosiana. Luce sul dipinto di Schiavone

Leggi su Ilgiorno.it

Un artista “fuori dal coro”, affascinante, moderno, Andrea Meldolla detto, proveniente da Zara, terra di schiavi per la Serenissima, dove si sarebbe imposto con novità dirompenti arrivando forse nel 1535. Ignoto anche chi gli commissionò lo straordinarioche si può nuovamente ammirare da oggi alla Pinacoteca: “L’Adorazione dei Magi”. Documentata qui dal 1612, quando Alessandro Ambrogio Mazenta, fedele consigliere di Federico Borromeo, gli comunicava di essere in procinto di mandargli, con altre tele di maestri veneti, quella dello. Ingiallita dal tempo, alterata da ritocchi e ridipinture, è stata ora magistralmente restituita al suo fulgore cromatico al Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” (accanto a Torino). Dove il delicato lavoro di recupero, supportato da un’articolata campagna diagnostica, ha pure impegnato (caso che distingue il Centro) gli allievi del corso di laurea magistrale a ciclo unico abilitante in Conservazione e Restauro di Beni Culturali.