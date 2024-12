Quotidiano.net - Il drone consegna i pacchi Amazon. Test ok, via al servizio nel 2025

Il futuro delle spedizioni arriva dal cielo.ha scelto l’Italia per sperimentare laditramite droni in Europa, segnando un importante passo avanti nella rivoluzione del settore logistico. Il primo velivolo autonomo MK-30 per le “consegne dell’ultimo miglio” si è alzato in volo mercoledì dal centro di distribuzione di San Salvo (Chieti), sotto gli occhi dell’Enac, grazie a un sistema automatizzato che utilizza il programma di computer vision, all’avanguardia nel settore. Questo permette ai droni di spostarsi in sicurezza lontano dagli ostacoli, garantendo l’incolumità di persone, animali e proprietà, e contribuendo a mantenere separati i dronidagli altri velivoli presenti nell’area. Ilpesa circa 36 chilogrammi, ha un raggio d’azione di 24 chilometri, tra andata e ritorno, e puòre un pacco alla volta di non oltre 2,5 chilogrammi, caratteristica che include il 90% degli articoli venduti da