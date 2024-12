Ilveggente.it - I pronostici di venerdì 6 dicembre: Serie A e B, Bundesliga, Liga, Ligue 1, Saudi Pro League

I pronostici di venerdì 6 dicembre: Serie A e B, Bundesliga, Liga, Ligue 1, Saudi Pro League

di, ci sono gli anticipi di Serie A e B, Ligue 1 più tre partite della Saudi Pro League. La quindicesima giornata di Serie A parte col botto con due anticipi al venerdì molto importanti per la testa della classifica: l'Inter ospita il Parma e può accorciare sul Napoli capolista, poi ci sarà lo scontro diretto tra Atalanta e Milan: la squadra di Gasperini sta correndo come un treno e parte logicamente favorita anche stavolta contro una squadra che in classifica ha già 9 punti in meno. Occhio però a non sottovalutare troppo i rossoneri, che su questo campo hanno perso una volta sola negli ultimi 5 anni e che in questa stagione hanno già dimostrato di saper sovvertire i pronostici battendo Inter e Real Madrid: previsti almeno un gol per parte e più di due complessivi al Gewiss Stadium.