Iltempo.it - Flavio Briatore vende il Twiga a Leonardo Maria Del Vecchio

LMDV Capital ha firmato un accordo per l'acquisizione del Brande di 4 location del gruppo Gruppo Majestas, che fa capo a, accordo col quale Triple Sea Food, fondata nel 2022 daDelcon Davide Ciancio, attuale CEO di Triple Sea Food e Marco Talarico gruppo di proprietà di LMDV Capital, si avvia a diventare uno dei più importanti protagonisti dell'hospitality di lusso nel nostro Paese. Il closing dell'operazione, subordinato al positivo completamento delle condizioni previste nel contratto firmato tra le parti, è prevista per il primo trimestre 2025, quando nascerà un colosso “made in Italy” della ristorazione di lusso con proiezione internazionale. - L'operazione prevede l'acquisizione del 100% del brand e delle quattro locationForte dei Marmi,Montecarlo,Baia Beniamin e lo storico immobile del Billionaire a Porto Cervo che dal prossimo anno diventerà; - Il fatturato delle due società combined è stimato in circa 50 milioni nel 2024 con proiezioni di forte crescita nel 2025 e negli anni successivi; - Lavorano nel nuovo gruppo oltre 600 persone, ambasciatori dell'Italian style; - L'unione di Triple Sea Food edà il via a una nuova era per il settore fine dining e luxury hospitality e segna una forte accelerazione dello sviluppo del gruppo di proprietà di LMDV Capital.