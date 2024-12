Donnapop.it - Fedez pronto a vuotare il sacco su Chiara Ferragni: esce la sua autobiografia, ecco cosa ha scritto

non ha ancora finito diilsu; dopo l’intervista a Belve, il dissing con Tony Effe e le recenti frecciatine al nuovo fidanzato dell’ex moglie, il rapper di Rozzano torna con nuove dizioni.Queste verranno raccolte nell’del cantante, che nel frattempo dovrà prepararsi al meglio per il Festival di Sanremo 2024, dove tornerà a distanza di un anno. Nel 2023, la presenza all’Ariston diha fortemente minato quella di, che era stata scelta in qualità di co-conduttrice.Dopo quanto accaduto a Sanremo lo scorso anno, infatti, la coppia ha iniziato a scricchiolare in maniera importante e al rientro a Milano, al rapper si è presentato il conto dei suoi problemi di salute. Nonostante tutto, i due hanno continuato a tenere in piedi il matrimonio, fino allo scandalo del Pandoro-Gate, che ha letteralmente travolto l’influencer di Cremona e – di riflesso – anche il suo ex marito.