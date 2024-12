Oasport.it - F1, George Russell: “Oggi abbiamo provato delle modifiche in vista del 2025”

Un venerdì non semplice per la Mercedes alla vigilia dell’ultimo Gran Premio della stagione ad Abu Dhabi. Le Frecce d’Argento hanno faticato a mettere in moto la vettura sia sul giro secco che sul passo gara, maha spiegato la situazione e ha predicato calma, senza fare nessun allarmismo indi domani e dopodomani.Queste le parole del pilota britannico riportate dai profili social della Mercedes: “Stiamo provando molte cose indell’anno prossimo. Questa era l’ultima possibilità per sperimentare qualcosa e volevamo apportare modifica radicali e provare qualche opzione di configurazione della vettura in modo da vedere se potevamo ricavare qualcosa“.Indi domani l’inglese ha detto: “Spero che domani sia una giornata più normale e di ritrovare il feeling giusto con la vettura e di ripartire da dove eravamo rimasti nelle ultime gare“.