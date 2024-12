Lettera43.it - Elezioni presidenziali in Romania, la Corte Suprema annulla il primo turno per «ingerenze russe»

Leggi su Lettera43.it

Ladellahato ildelleche si sono tenute nel Paese a fine novembre e che avevano visto vincere Calin Georgescu. La decisione è stata ufficializzata a due giorni dal secondo, che si sarebbe dovuto svolgere domenica 8 dicembre all’interno dei confini romeni. Nei seggi all’estero, invece, il voto era già in corso. La decisione è arrivata dopo la declassificazione di alcuni documenti del massimo consiglio di sicurezza dellain cui si legge che il Paese è stato bersaglio di «attacchi aggressivi ibridi-russi». Georgescu è il candidato che vuole porre fine al sostegno romeno all’Ucraina contro la Russia.Calin Georgescu (Getty Images).to il secondo: «saranno ripetute»Laha spiegato: «Il processo elettorale per eleggere il presidente dellasarà completamente ripetuto e il governo fisserà una nuova data e un nuovo calendario per i passi necessari».