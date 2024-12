Ilgiorno.it - Como, non c’è pace in piazza San Rocco. Sgomberato l’ex oratorio, allontanati i senzatetto

Leggi su Ilgiorno.it

– Cinque anni fa avevano tolto le panchine e piombato la fontanella per allontanare i clochard e senza fissa dimora, il 15 settembre del 2020 c’era stato l’assassinio di don Malgesini e ieri mattina all’alba l’ennesimo blitz delle forze dell’ordine per liberareda anni occupato da irregolari e senza fissa dimora. Non c’èperSan, terra di nessuno a discapito della posizione, a due passi dal centro storico. Ieri mattina all’alba uno schieramento imponente di forze dell’ordine ha circondato la zona per sgomberaredi San, divenuto rifugio di senza fissa dimora e irregolari che non trovano posto nel dormitorio cittadino e sono rimasti esclusi dagli spazi di accoglienza allestiti all’interno delcaserma di Borgovico dove, da domenica, sono accolte 35 persone.