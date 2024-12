Terzotemponapoli.com - Chiariello: ”Non mi fascerei la testa, ma perplessità questa sconfitta contro la Lazio le lascia”

: ”Cosa ha voluto dimostrare Conte? Che con queste alternative il Napoli non può puntare al titolo se non ha la fortuna che non si faccia male o si ammali nessuno? Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umbertoha commentato nel suo editoriale l’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia ad opera della:“Non so quale fosse il motivo di Conte nel cambiare undici uomini su undici. Lui ha detto che non gli interessava di parlare di vittoria, ma di provare gli uomini. Però da che mondo è mondo gli uomini li provi e hanno un senso le loro performance quando li metti vicino a giocatori rodati. Quando ne cambi così tanti diventa solamente un’imbarcata per tutti e non so quanto sia valutabile la singola prestazione.Allora la domanda è: Conte ha voluto scientemente liberarsi dalla Coppa Italia, sapendo che gli sarebbe toccata una trasferta quasi proibitiva a Milano con l’Inter nel cuore della stagione, ad aprile? Era un fastidio? Ha voluto dare una dimostrazione di quello che va dicendo, che la rosa non è completa e facendo vedere tutte le alternative e ha dimostrato che quelle dellasono superiori a quelle del Napoli? Perché laha fatto 9/11 di turnover, due titolari: Zaccagni e Rovella, hanno fatto totalmente la differenza.