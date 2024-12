Iltempo.it - Brutta avventura per Valeria Marini: aggredita nel palazzo di casa

per. La soubrette è stata, ieri sera, da uno sconosciuto. È successo all'interno del suo. Un uomo l'ha inseguita mentre rinva. La showgirl è riuscita a scappare e a chiedere aiuto a una pattuglia della Polizia Locale che si trovava in piazza di Spagna per i consueti controlli del territorio. Gli agenti, in pochi istanti, sono riusciti a bloccare l'uomo di nazionalità portoghese di 34 anni che, visibilmente agitato, ha tentato di scagliarsi anche contro di loro, salvo poi essere bloccato e accompagnato presso gli uffici del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale in via della Greca. Al termine degli accertamenti di rito, il 34enne è stato denunciato per resistenza, violazione di domicilio e danneggiamento. Ulteriori accertamenti sull'accaduto sono ancora in corso.