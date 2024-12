Liberoquotidiano.it - “Bonus+ Per Te”, Natale più luminoso per le fasce deboli

Si chiama “Per Te” il regalo diche Enel Energia ha pensato di far trovare sotto l'albero ai propri clienti che si trovano in situazioni di difficoltà economica e disagio. Una nuova iniziativa di solidarietà sociale, da parte del gruppo energetico, che si rivolge a quei clienti che in gergo tecnico vengono definiti “vulnerabili”. In questo mese di dicembre, la società si rivolge, quindi, ai clienti Enel Energia intestatari di un solo contratto, di fornitura elettrica o gas (o entrambe), con un esborso per la spesa energetica negli ultimi dodici mesi, e che hanno un'età superiore ai settantacinque anni o fanno parte di famiglie numerose composte da più di quattro persone e che hanno ricevuto il bonus sociale per disagio economico per il 2024. SOSTEGNO CONCRETO Si tratta di un sostegno concreto che Enel ha deciso di riconoscere nella prima bolletta disponibile per alleggerire le famiglie alle prese generalmente alla fine dell'anno con un aumento di spese.