Quotidiano.net - Blitz anti ’ndrangheta. Arrestata anche una suora: "Favori in carcere ai clan"

Leggi su Quotidiano.net

Avevano messo in piedi a Brescia una "locale", una cellula ‘ndranghetista germinata dalla cosca Alvaro di Sant’Eufemia dell’Aspromonte, autonoma dalla casa madre, ma ad essa ispirata nelle condotte – utilizzo di violenza e minacce, usura, estorsioni, traffico di armi e droga, ricettazioni, riciclaggio di montagne di cash da fatture false, voto di scambio –; così pervasiva da essere "riconosciuta a più livelli come un’entità parastatale a cui rivolgersi per ottenere finanziamenti, risolvere controversie, avere protezione", a sentire il procuratore Francesco Prete. Una pervasività tale, sostiene l’accusa, da avere inglobato non solo politici e imprenditori, ma persino una. Suor Anna Donelli, classe 1966, cremonese di casa a Milano, da oltre 15 anni, volontaria nelle case di reclusione, è stata posta ai domiciliari per concorso esterno all’associazione mafiosa.