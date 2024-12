Zon.it - Arte e moda in un…Abbraccio: il DivaDay ritorna in piazza Portanova

Leggi su Zon.it

L’evento che anche quest’anno si terrà l’8 dicembre nel cuore della città verrà presentato in una conferenza stampa il 5 dicembre. L’e lain un.Abbraccio. Manca poco all’edizione 2024 del “”, l’evento ideato e realizzato dall’atelier Diva nel cuore della città di Salerno, in. Quest’anno la mission della giornata dell’8 dicembre si “colorerà” die riempirà il cuore con la donazione di un’opera d’che verrà realizzata durante la serata all’associazione salernitana “L’Abbraccio”. L’iniziativaL’iniziativa che assume anche i contorni della solidarietà quest’anno verrà presentata il 5 dicembre in una conferenza stampa al Comune di Salerno alle 10.30 alla presenza del consigliere comunale Fabio Polverino, della titolare Marianna Fierro, della dj Alessandra Arcaro e dell’artista Stefano Santoro.