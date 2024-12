Metropolitanmagazine.it - Arriva Skims x North Face (e le vibes ci portano subito a Cortina)

Originale ma non inaspettata, anzi: la nuova collabè una tappa quasi obbligata per gli appassionati di montagna e scii. La collezione è infatti pensata per abbigliamento tecnico invernale, ma senza rinunciare al principio modellante di. In questa occasione sono state scattate ben due campagne: una da Vanessa Beecroft ambientata in montagna, e una da Donna Trope, che ha invece ritratto Kim Kardashian, la proprietaria e founder del brand. Cosa aspettarsi dalla nuova collabE la stessa Kim ha commentato in maniera molto positiva la notizia. “Questa è la prima incursione dinel mondo dell’abbigliamento invernale e la collaborazione con Theci ha permesso di sfruttare la loro expertise in questa categoria. La collezione è una combinazione di soluzioni di abbigliamento funzionali ma che al contempo valorizzano chi le indossa.