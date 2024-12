Ilgiorno.it - Ancora baby rapinatori in azione a Carate Brianza. In due pestano un coetaneo per prendergli lo zaino

(Monza e) – La storia si ripete. Altri due minorenni asono stati denunciati per tentata rapina e lesioni nei confronti di un. Ai carabinieri è basta una rapida indagine per risalire ai due ragazzi di 15 e 16 anni, entrambi residenti in città, che nei giorni scorsi avevano tentato di rubare unoa un, colpendolo con violenza. I fatti risalirebbero alle prime ore del pomeriggio di mercoledì 27 novembre, quando gli uomini dell’Arma della stlocale sono intervenuti in un istituto scolastico superiorese, dopo che uno studente aveva raccontato di essere stato vittima di un’aggressione avvenuta poco prima alla fermata dell’autobus. Secondo la ricostruzione dei militari, la vittima era stata avvicinata da due coetanei, allievi dello stesso istituto e conosciuti di vista che, con l’obiettivo di sottrargli lo, lo avevano strattonato e percosso ripetutamente al viso.