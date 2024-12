Ilrestodelcarlino.it - Al Noi Lounge concerti tra folk e trip hop inglese

In riviera prosegue la rassegna di musica dal vivo organizzata al NoiMusic Club, per la direzione artistica di Fabio Nobile. Questa sera, alle 22, sul palco si esibirà dal vivo il duo formato da Nicoletta Noè e Bonomo, per un appuntamento centrato sulla musica pope degli anni Settanta. Nicoletta Noè, una della voci più interessanti del panorama indie alternative italiano, ha saputo sintetizzare nelle sue canzoni il dream pop, ildella west coast e la saudade. La cantautrice polistrumentista, sarà accompagnata da Giuseppe Bonomo, produttore e chitarrista molto apprezzato per il suono del suo strumento e la musicalità raffinata. Oltre ai brani di Nicoletta Noè, verranno eseguite reinterpretazioni delle loro principali fonti di ispirazione, da Carol King a Elton John , da Tom Jobim ai Velvet Underground, da Marvin Gaye ai Beatles.