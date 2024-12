Ilrestodelcarlino.it - Aeroporto di Bologna, nessun volo diretto per il Congo: malattia misteriosa, attenzione agli scali

, 6 dicembre 2024 - La richiesta di alzare il livello di, in seguito alla diffusione dellain, è arrivata anche all'Marconi di. "Faresu tutti i punti di ingresso, in particolare modo per i voli diretti provenienti dal paese”: la comunicazione è arrivata questa mattina. Al momento non ci sarebbero delle misure particolari da applicare per il controllo dei passeggeri. Dellasi sa ancora poco, si tratta di un "morbo sconosciuto" che si manifesta con febbre, tosse, mal di testa e anemia. Si contano 70 decessi in, tra le vittime si contano anche bambini. L'Italia ha quindi alzato il livello disulla: con una lettera inviata dal ministero della Salute, si chiede alle Usmaf, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del ministero della Salute, "di faresu tutti i punti di ingresso, in particolare modo per i voli diretti provenienti dal paese".