Lopinionista.it - Zaia a ‘Non è un Paese per Giovani’: “A Sanremo tifo Francesca Michielin”

ROMA – Ospite su Rai Radio2 aè unper, Luca. Il Presidente del Veneto, in libreria con “Autonomia: La rivoluzione necessaria”, ha rivelato ai conduttori Massimo Cervelli e Tommaso Labate, le sue preferenze sui Big in gara al prossimo Festival di: “Ioper, non solo perché è veneta, ma perché è brava e penso che l’abbia dimostrato anche televisivamente. È un’artista poliedrica”.“L’ultimo concerto che ho visto? In realtà non l’ho visto”, ha raccontato, “Mi ero organizzato per andare alla Fenice per il live di Elton John che è nel mio Pantheon musicale, il number one fuori dall’Italia, in classifica dal ’71. Era quasi un anno fa, ma accadde che quel giorno fu ammazzata una ragazza in provincia di Treviso, subito dopo Giulia Cecchettin.