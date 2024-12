West Side Story”, al Sistina debutta Musical da Oscar firmato Piparo

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 5 dic. (askanews) – Il-Kolossal, capolavoro “per eccellenza” del teatroe, è pronto ad infiammare il palco del Teatrodi Roma: “” nella versione adattata per il pubblico italiano da Massimo Romeoche ne firma anche la regia,sabato 7 dicembre tra balli sfrenati, un cast d’eccezione di 30 artisti, un’orchestra di 18 elementi diretta dal maestro Emanuele Friello e con i brani indimenticabili di Leonard Bernstein, da “Maria” ad “America”, “Somewhere” e “Tonight”, per citarne alcuni. Lo spettacolo rimarrà in cartellone fino al 12 gennaio, per poi fare tappa a Firenze e Bologna prima di un lungo tour estivo. Presentato alla stampa questa mattina, lo spettacolo ambientato nei coloratissimi anni ’50 è tratto dall’omonimoche Arthur Laurents, Leonard Bernstein, Stephen Sondheim e Jerome Robbins crearono nel 1957 ispirandosi al “Romeo e Giulietta” di William Shakespeare e da cui poi nel 1961 venne realizzato anche il celebre film diretto dallo stesso Robbins, che ottenne 10 premi