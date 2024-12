Liberoquotidiano.it - Wada stanata sui cinesi: lasciate in pace Sinner, qui cambia tutto

Con quale coraggio lava a fare le pulci a Jannikdopo aver nascosto al mondo il doping di 23 nuotatori? L'agenzia mondiale antidoping ha perso credibilità da tanto tempo, da quando era stata travolta dallo scandalo russo, con lo Stato che sponsorizzava indisturbato un programma di doping. Il pasticcio cinese è la mazzata definitiva, quella che ha spinto gli Stati Uniti a bloccare i finanziamenti allae ad aprire un'indagine su come sia stato permesso ai nuotatoridi farla franca. Nuovi dettagli sono stati portati alla luce ieri dal New York Times. A metà 2020 laera stata messa al corrente da un'unità investigativa interna all'agenzia che la Cina stava portando avanti un programma di doping. «Tra i modi in cui gli atletiimbrogliavano - si legge sul Nyt - c'era l'assunzione di quantità non rilevabili di un farmaco per il cuore poco noto, la trimetazidina, che può aiutare ad aumentare resistenza, durata e recupero».