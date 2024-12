Ilrestodelcarlino.it - Viroli presenta il suo libro su Machiavelli

La Fondazione di indirizzo culturale ’Radici della Sinistra’ ha organizzato lazione del’Il sorriso di Niccolò. Storia di’ (nella foto), edito per i tipi della casa editrice Laterza, di Maurizio. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Cesena, è aperta a tutta la cittadinanza e avrà luogo domani alle 17.30, presso l’aula magna della Biblioteca Malatestiana. L’autore è professore emerito dell’Università di Princeton, Stati Uniti, e ha prestato servizio come consulente della Presidenza della Repubblica durante il settennato di Carlo Azeglio Ciampi (1999-2006) e per la Presidenza della Camera dei deputati durante la presidenza di Luciano Violante (1996-2001). Attraverso l’appassionante intreccio delle vicende personali di Niccolòcon la storia del suo tempo, Mauriziorestituisce al lettore un’immagine inedita, complessa e inquieta dell’autore del Principe, l’opera che fonda il pensiero politico moderno e che viene ancora oggi studiata in tutto il mondo.