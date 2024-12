Thesocialpost.it - Venezia, frontale tra auto e moto: 21enne muore sotto gli occhi del padre

Leggi su Thesocialpost.it

Un’altra tragedia sulle strade, questa volta a Marghera, vicino. Giovedì pomeriggio, intorno alle 17, Alessandro Busatto, un ragazzo di 21 anni, ha perso la vita in uno scontrocon una Fiat Fiorino mentre era in sella alla suada cross. Ildella vittima, che lo stava seguendo in, ha assistito all’incidente.Leggi anche: Incidente doppio sulla Romea: coinvolti diversi veicoli, c’è una vittima. Lunghe codeAlessandro stava guidando una Ktm da cross quando, al semaforo, ha deciso di superare l’che lo precedeva. Non appena il semaforo è diventato verde, è ripartito, ma pochi secondi dopo ha affrontato un violento scontro con una Fiat Fiorino che proveniva dal lato opposto della carreggiata. Nonostante l’immediato intervento dei soccorritori, per il giovaneciclista non c’è stato nulla da fare.