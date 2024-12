Ilnapolista.it - Valencia-Real Madrid, per il recupero del 2 gennaio serve l’ok del sindacato calciatori

Leggi su Ilnapolista.it

hanno appreso la data deldella sfida del Mestalla (dodicesima giornata) rinviata a causa dei disastri provocati dalla DANA. Sarà la prima partita nel 2025 in Spagna e si giocherà giovedì 2alle 20:00. Il giudice della competizione ha deciso di accogliere la richiesta del, mentre ilavrebbe preferito che questa partita si giocasse il 5, anticipando le partite di Copa del Rey previste per il weekend.Secondo quanto riporta As tale data non è possibile perché per contratto i giocatori hanno diritto alle vacanze e, prima, ilAFE, che non si è ancora pronunciato, deve dare il via libera.“Secondo l’accordo firmato poco più di un anno fa daldeiAFE e LaLiga, non ci saranno incontri di calcio professionistico in Spagna dal 23 dicembre al 2compreso.