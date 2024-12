Va fuori dalla casa Grande Fratello la coppia non può continuare il reality insieme

Leggi su Caffeinamagazine.it

Lunedì 9 dicembre 2024, iltornerà in onda con una nuova puntata che porterà all’eliminazione di uno dei concorrenti in nomination. I nomi in gioco sono quelli di Luca Calvani, Federica Petagna, Stefano Tediosi e Amanda Lecciso. I sondaggi attuali indicano chiaramente chi potrebbe essere il prossimo a lasciare lapiù spiata d’Italia. Secondo le ultime rilevazioni, Luca Calvani si trova in una posizione di netto vantaggio, con circa il 49% delle preferenze. La sua popolarità tra il pubblico sembra consolidata, grazie anche a una presenza carismatica e a interazioni coinvolgenti con gli altri concorrenti.>> “È finita, vattene”., è rottura tra Shaila e Lorenzo: è successo nella notteQuesto lo rende uno dei volti più amati della diciottesima edizione del