Ilfattoquotidiano.it - Va Bene, Va Bene Così – Live di Vasco Rossi compie 40 anni. “Colpa d’Alfredo”, “Albachiara” e “Una canzone per te” tra i brani che hanno segnato la musica italiana

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Va, Va”, primo album dal vivo di, festeggia 40dal 6 dicembre sarà disponibile il volume “Va, VaUnreleased – 40th Rplay Special Edition” con l’intero concerto del 1983. La special edition da collezione contiene infatti sia le versioni rimasterizzate del disco originale del 1984, che 10 tracce tratte dal primodidel 1983 mai pubblicate prima. Oltre al doppio vinile e al doppio cd, c’è anche un il libro intervista a cura di GiPoglio con foto inedite dell’epoca e la card per accedere a contenuti esclusivi, primo fra tutti “Va, va– Flashback mix”.L’album era stato registrato in occasione delle ultime tre date del Bollicine tour 1983 (il Teatro Tenda di Bologna, il Palasport di Cantù e la discoteca Verona 2000 in provincia di Verona).