Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 5/12/24

Dopo aver appreso che Diego Tavani fromha fatto una scenata di gelosia a Claudia D’Agostino, con tanto di ‘sei stupida, sei proprio stupida‘, e la causa scatenante della suddetta gelosia era Michele Morrone, bhe, io sento la necessità di riesumare lo storico motto di Tina Cipollari e dire:No, dico, MA SIAMO SERI?Ma tu a 46 anni davvero ti puoi infastidire per delle battutine sceme su un attore, peraltro notoriamente considerato sex symbol?Queen Mary ha definito il Tavani ‘carino, ispiri simpatia‘, nel vederlo così sotto per la D’Agostino, ma a me sinceramente ha mandato solo vibes da potenziale red flag da cui fuggire tipo subito.Perché se mi fai le scenate e mi dai della stupida (!!!) per aver fatto degli apprezzamenti su un tizio del cinema, cosa succederà se un domani ti dovesse infastidire qualche situazione potenzialmente più concreta rispetto ad una improbabile fuitina con Morrone?No, no, per carità, io con uno così insicuro da essere geloso DI UN TIZIO DEL CINEMA (lo ribadisco, perché mi sembra assurdo, vi giuro, come se io mettessi il muso ogni volta che mio marito fa dei sacrosanti apprezzamenti su Scarlett Jhansson) non ci vorrei avere nulla a che fare.