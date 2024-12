Dilei.it - Tubing mascara, si scioglie con l’acqua ed è perfetto per gli occhi sensibili. I migliori da provare

Ami utilizzare ilper valorizzare il tuo sguardo? Allora sappi che c’è una novità che non ti puoi assolutamente perdere. Se, nonostante utilizzinowaterproof, anche tu non accetti le antiestetiche sbavature sotto gli(il cosiddetto ”effetto panda”) o le macchie di colore che si stampano sull’arcata sopraccigliare, devi conoscereil, un prodotto innovativo sempre più popolare nel mondo del beauty per sua capacità di performare al meglio su tutte le ciglia, evitando sbavature e facilitandone la rimozione.La tendenza che viene dalla Corea del Sud non si chiama così perché esce da un tubetto, ma perché la sua formula crea piccoli “tubi” che avvolgono ogni ciglia, una tecnologia che permette al prodotto una durata eccezionale, resistendo a sudore, lacrime e umidità.