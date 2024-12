Scoperta maxi truffa da 9 milioni di euro | operazione Company Back to Life della Guardia di Finanza

Leggi su Citypescara.com

Le due linee di finanziamento sotto indagineGli imprenditori coinvolti avevano organizzato uno schema articolato su due direttrici principali:Fondi per le imprese esportatrici penalizzate dalla guerra in UcrainaAttraverso questa linea di credito, pensata per sostenere le aziende esportatrici colpite dalla crisi delle forniture da Ucraina, Russia e Bielorussia, itori erano riusciti a ottenere 6di. Di questa somma, 4,5erano già stati erogati prima che l’interventodibloccasse il pagamento del restante milione e mezzo.Fondi del PNRR per lo sviluppo aziendaleUn altro fronte riguardava tredidi finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, destinati a due imprese registrate a Pescara. Grazie alla collaborazione con Simest, società di Cassa Depositi e Prestiti, le Fiamme Gialle hanno eseguito un sequestro preventivo di 2,27di, comprendendo somme già incassate, conti correnti, veicoli e quote societarie legate a queste attività.