Sanremo Giovani 2024: chi sono i 12 semifinalisti e quando in tv

dodici idiche sognano di calcare il palco dell’Ariston. Dopo le quattro puntate di eliminatorie, in semifinale passeranno il turno solo sei di loro. Vediamo insieme di chi si tratta eandrà in onda la semifinale e la finale.: passeranno in finale solo sei cantantiDopo quattro puntate del Talent Rai dedicato alla selezione delle Nuove Proposte per il Festival di2025,stati ufficializzati i 12 cantanti che si sfideranno in semifinale. I 12 protagonisti canteranno i loro singoli martedì 10 dicembrein seconda serata su Rai2. La serata sarà condotta da Alessandro Cattelan su Rai 2 e andrà in onda simulcast su Rai Radio2, con il commento di Giulia Nannini, Julian Borghesan e Giorgiana Cristalli.A passare il turno saranno però solo in sei che nella finale del 18 dicembre, in diretta e in prima serata su Rai 1, si contenderanno i posti perinsieme a 2di Areaselezionati dalla Commissionale musicale.