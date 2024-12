Sanremo 2025 come Tinder, caccia al match tra Big per la serata cover

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –La novità dei duetti tra Big in gara per ladelledista trasformando il dietro le quinte del festival in qualcosa di simile ad una dating app: tutti sono adeltra artisti. A quanto apprende l’Adnkronos, per ora quasi tutti i management sono in alto mare ma quella che è stata annunciata dal conduttore e direttore artistico Carlo Contiuna possibilità si è trasformata in una realtà caldeggiata da più parti per due motivi. Il primo è l’esigenza di ridurre la durata delladel venerdì, che con 30 Big in scena ognuno con il proprio set (più lo spareggio finale tra i due Giovani con la proclamazione del vincitore delle Nuove Proposte) durerebbe un’eternità e lascerebbe la linea al Dopofestival a notte fonda. Il secondo è la volontà della case discografiche di ridurre i costi che sostengono normalmente per portare aospiti non in gara per i duetti.