Presente Prossimo: Marco Lodoli sarà ospite ad Alzano Lombardo

. Un amore a senso unico, un’ossessione covata e mai condivisa, un amore puro e assoluto. È quello che prova la protagonista dell’ultimo libro di, Tanto poco, una bidella innamorata di un professore con velleità letterarie al quale non riuscirà mai a dichiararsi.L’autoredel festival letterariovenerdì 6 dicembre, alle 20.30, nella sala consiliare del municipio di. In dialogo con Agostino Cornali, parlerà della sua produzione letteraria e si soffermerà in particolare sul suo ultimo lavoro.Tanto Poco racconta una storia che si svolge nell’arco di 40 anni, sin dal primo incontro tra la bidella e il giovane professore. La donna difenderà il suo amore segreto dai pericoli, dalle cattiverie, dall’invidia, per tutto questo tempo, stando sempre in disparte, quasi annullandosi.