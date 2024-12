Ovaio policistico, EGOI-PCOS celebra 90 anni del Report Stein-Leventhal

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2025 ricorre il 90ºversario deldi Irving Freilere Michael, “Amenorrea associata a ovaie policistiche”, che per la prima volta descrisse la Sindrome dell’). Questo disordine endocrino-metabolico, che interessa circa il 10% delle donne in età fertile, continua a rappresentare una sfida sia per la diagnosi che per il trattamento.Per commemorare questo importante traguardo, l’Associazione scientifica(The Expert Group On Inositol, In Basic and Clinical Research, and on), composta da 50 esperti internazionali, ha annunciato una serie di eventi scientifici e formativi intitolati “Il tango della”, che si svolgeranno in diverse città italiane e a livello internazionale.Secondo il Professor Vittorio Unfer, ginecologo e co-fondatore di, il 90ºversario non è solo un’occasione per onorare un momento storico della medicina, ma anche per guardare al futuro della gestione della