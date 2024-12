Calciomercato.it - Osimhen a gennaio: scelta fatta, pagano la clausola

Leggi su Calciomercato.it

Il bomber nigeriano è in prestito al Galatasaray, ma è di proprietà del Napoli: il club rompe gli indugi, l’allenatore ha detto sìNove gol in dodici partite. Victorci ha messo poco ad entrare nel cuore dei tifosi del Galatasaray e lo ha fatto a suon di gol. L’attaccante nigeriano è già la star della formazione di Istanbul che sta affrontando il pesante infortunio di Icardi, costretto ad operarsi al ginocchio.la(LaPresse) – Calciomercato.itIn prestito fino al termine della stagione, ma ancora di proprietà del Napoli,ha chiarito in più occasioni di voler restare in Turchia fino al termine della stagione e che non ha intenzione di andare via a, sfruttando lapresente nell’accordo stipulato ad inizio settembre.