Natale a Castiglion Fiorentino, tutte le iniziative

Arezzo, 5 dicembre 2024 –le. Domani ore 16.00 si accendono le luci sul periodo più festoso dell’anno. “Tutto pronto per La Torre dei Babboe i mercatini natalizi. Abbiamo lavorato in stretta sinergia con il centro commerciale naturale, affrontando una nuova sfida e investendo in un progetto che interesserà il nostro territorio con lo scopo di animare il centro storico della nostra città” dichiara il Vicesindaco Devis Milighetti. Domani pomeriggio, dunque, alle 16.00 si accenderanno le luci natalizie che accoglierannoesi, turisti e non solo nel nostro territorio. L’area interessata per i mercatini natalizi e “La Torre dei Babbo” sarà quella tra piazza del Municipio e l’area del Cassero mentre Lungo Corso Italia 55 è prevista l’inaugurazione della “Mostra Internazionale dei Presepi” e la sera ritorna la tradizionale “Cena di Beneficenza” al Centro Polivalente di Montecchio Vesponi.