Mi ha messo nel testamento Stacco le macchine? Choc dalla 22enne famosa sul fidanzato di 85 malato è bufera

La storia di Aurora Bronwin, modella e influencer, e del suo compagno 85enne ha attirato l’attenzione del web, non tanto per la loro differenza d’età – ben 63 anni – quanto per un video pubblicato sui social che ha scatenato polemiche e indignazione. Aurora, nota per il suo spirito provocatorio, ha condiviso una clip in cui balla sorridente davanti alla telecamera. Alle sue spalle, il compagno anziano è visibilmente allettato in ospedale. >> “Dopo questa buttatelo fuori per sempre”. Grande Fratello, di nuovo tutti contro LorenzoLa didascalia che accompagnava il video, successivamente rimosso, ha però scatenato il caos: “Ragazzi, mi hanel. Che dite,la spina?”. Sebbene molti abbiano interpretato il video come uno scherzo – non nuovo nel repertorio della giovane influencer – le reazioni non si sono fatte attendere.