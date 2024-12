Terzotemponapoli.com - Magoni: “Raspadori un caso da studiare”

Oscar, direttore sportivo del Renate, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli. L’ex calciatore del Napoli ha parlato die del Napoli di Conte. Di seguito le sue parole ai microfoni della radio napoletana.: “Conte? Il Napoli ha margini di miglioramento”Così il direttore sportivo: “Il ruolo di? E’ undaperchè è in nazionale ed è quello che ha il più basso minutaggio in campionato. Se vai in nazionale è perchè hai qualità, ma avrebbe bisogno di giocare una ventina di partite da titolare per capire quale può essere il suo impatto. Ha delle caratteristiche che entra in campo ed è subito operativo e ficcante, riesce anche a determinare, ma bisognerebbe valutarlo nell’arco di tante partite. Questo sente adesso ed ha bisogno di giocare con continuità per conservare il posto in nazionale.