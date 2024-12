L’Empoli elimina la Fiorentina… nel ‘giorno di Edoardo Bove’

Leggi su Justcalcio.com

Il calcio è tornato all'Artemio Franchi a pochi giorni dal terribile spavento vissuto in Fiorentina-InterBove, quando crollò a terra e temette il peggio. Tuttavia, ora, con il giocatore già cosciente e ricoverato in ospedale, La sua squadra è tornata in campo. È stato lo stesso Bove a chiederlo ai suoi colleghi, come hanno riferito in questi giorni. In Coppa Italia hanno giocato contro. Derby toscano."Bove sta bene, si sta riprendendo e siamo contenti. Dobbiamo avere pazienza, anche rispetto per lui, non è più in terapia intensiva e quindi le cose vanno meglio. È nelle mani giuste e sta bene. È uscito dal rianimazione, nello specifico è stato trasferito in un reparto chiamato terapia intensiva", ha detto prima della partita Alessandro Ferrari, amministratore delegato della Fiorentina.