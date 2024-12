Liberoquotidiano.it - Lega: Cecchetti, 'su Congresso Lombardia rispettati tempi e procedure'

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - Domenica 15 dicembre a Milano, con prima convocazione alle 9.15, presso l'Hotel Sheraton Milan San Siro, in via Caldera, si terrà ilregionale dellaLombarda per Salvini Premier con il seguente ordine del giorno: Elezione del Segretario regionale Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo regionale Elezione dei Deti alfederale."In meno di venti giorni, dal Consiglio Federale del 20 novembre a oggi, siamo riusciti, rispettando pedissequamentepreviste dal regolamento e dallo Statuto, a espletare tutte le, comprese le elezioni primarie per i deti congressuali (in tutto saranno 373 tra eletti e di diritto) tenute lo scorso fine settimana, e ad arrivare a indire ilcon tre giorni di anticipo rispetto alla scadenza prevista: questo significa dare tre giorni in più del previsto ai candidati a Segretario per la sottoscrizione delle firme necessarie alla propria candidatura", dichiara Fabrizio, coordinatore regionale dellaLombarda per Salvini Premier che "ringrazia tutti i collaboratori dellaLombarda e tutti i militanti e sostenitori che hanno lavorato dal 20 novembre per consentire i di organizzare tutti nei modi e neiprevisti, anzi, lo ripeto, con tre giorni di anticipo rispetto alla scadenza prevista da statuto di sette giorni dal