Ilgiorno.it - Ladri acrobati a Trivolzio. Casa messa a soqquadro

Leggi su Ilgiorno.it

, entrati invece da una finestra ma al piano terra a Lungavilla. I due furti sono stati messi a segno entrambi nella giornata di martedì. Nel pomeriggio, in via Roma a, approfittando dell’assenza dei padroni di, ignoti si sono arrampicati fino a raggiungere e forzare una finestra al primo piano, entrando così nell’appartamento e mettendo tutte le stanze ain cerca di qualcosa di prezioso da rubare. E hanno e trovato rubato circa 500 euro in contanti e un paio di anelli d’oro, per un valore complessivo ancora da quantificare. Si erano già dileguati nel nulla quando i padroni disono rientrati e hanno scoperto il furto, chiamando i carabinieri, intervenuti sul posto per il sopralluogo con una pattuglia della Stazione di Bereguardo, della Compagnia di Pavia.