La farina protagonista nella preparazione del panettone

«Versate laa fontana sulla spianatoia». Chiunque abbia mai preparato una torta sa che migliaia di ricette iniziano con questa fatidica frase. Laè il minimo comune denominatore di dolci, pani, pizze, paste, e ovviamente anche del. Certo, chi lo produce, anche se a livello artigianale, difficilmente lavorerà a mano come noi, pasticcieri domestici. Ma non potrà lavorare senza la. Anzi. «Lapermette all’impasto di essere lavorato. Assorbe una buona parte di umidità nell’impasto in fase di lavorazione, influenza la fermentazione, partecipa alla struttura grazie alla formazione del glutine e alla gelatinizzazione dell’amido e determina la struttura del prodotto finale». A rivendicare il ruolo dache lahadelè Cesare Murzilli, executive pastry chef al Portrait di Milano, oltre che consulente e docente di pasticceria.