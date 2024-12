Lanazione.it - Il monito di Confartigianato: "Balneari, le loro incertezze pesano anche sull’intero indotto"

I pensieri che gravano suicausati dall’incertezza sul come e quando le concessioni demaniali dovranno andare all’asta non è un problema circoscritto a questa categoria, perché c’è un effetto domino che ferisce un’intera filiera. E’ questa la riflessione fatta da Mauro Ciani, segretario generale di, che evidenzia come il disagio che parte dagli stabilimenti arrivi poi "all’intero sistema economico che gravita intorno al nostro turismo e che è in buona parte basato sul lavoro degli artigiani". E il perché è presto detto. "Questa continua incertezza ha praticamente bloccato gli investimenti – dice Ciani –. Non si acquistano più ombrelloni, lettini, pedalò, giochi per bambini. E le imprese artigiane che producono questi articoli sono alla canna del gas. Vogliamo poi parlare di tutte le migliorie alle strutture, delle manutenzioni straordinarie, della sostituzione e dell’ammodernamento degli impianti e dello sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili? E questa situazione non è uno scenario futuribile, è una triste realtà, attuale e gravissima, che si percepisce concretamente nel nostro sistema produttivo artigiano.