Il Chelsea ne segna cinque mentre il Manchester City termina la serie senza vittorie

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-05 01:06:32 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Ilad alta quota ha superatoSouthampton in difficoltài Blues si sono scatenati sulla costa meridionale.Axel Disasi, Christopher Nkunku, Noni Madueke, Cole Palmer e Jadon Sancho hannoto i gol per la squadra di Enzo Marescailha mantenuto il suo buon inizio sotto la guida dell’italiano.Joe Aribo aveva pareggiato per il Southampton ma i padroni di casa erano ridotti in dieci uomini quando Jack Stephens ha visto il rosso per aver tirato i capelli a Marc Cucurella.La sconfitta mantiene la squadra di Russell Martin in fondo alla classifica,ilsi porta a sette punti dalla capolista Liverpool.Jadon Sanchoil suo primo gol con i colori del!Uno spettacolo aSTELLE! #PLonPrime #SOUCHE pic.