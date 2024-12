Isaechia.it - Grande Fratello, Tommaso in lacrime per un’intera giornata vuole lasciare il reality: la reazione di MariaVittoria

Leggi su Isaechia.it

Momenti di forte crisi tra quella che sembrava essere la coppia formata daFranchi eMinghetti.Dopo i 10 giorni trascorsi in tugurio, la giovane romana, ha scoperto di nutrire un particolare interesse per Alfonso D’Apice e questo ha creato subbuglio nel rapporto con l’inquilino che, dopo averlo saputo, è andato in crisi. Proprio ieri l’inquilino, sfogandosi si è così lamentato dell’allontanamento:Stasera nemmenodormire con me. Non farei una bella figura ad andare contro di lui. Però questo è ile non Temptation Island e lui non è un tentatore. La smetta di fare il tentatore. Lei dice cose e i suoi gesti dicono altro. Passa tutto il tempo con lui. Sì lui che dovrebbe smetterla di fare il tentatore perché questo è un altro programma.Poco dopo è scoppiato a piangere e perha manifestato la voglia diil gioco:Se devo stare così.