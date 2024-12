Quifinanza.it - Federal Reserve verso “mini” taglio a dicembre e poi una pausa

Si rafforza l’attesa di un altrodei tassi di 25 puti base da parte della, che poi si prenderà una, almeno sino a marzo. E’ quanto emerge dalle scommesse sottostanti ai FedWatch future, dopo la pubblicazione dei Beige Book, il consueto rapporto mensile sull’economia, e dopo le parole del Presidente Jerome Powell, nel corso di un evento al New York Times, a sole due settimane dalla prossima riunione del FOMC.Powell: economia forte, più cautela“L’economia statunitense è in buona forma, l’inflazione è scesa, la disoccupazione è a un livello basso. Non siamo ancora arrivati dove vogliamo essere con l’inflazione, ma siamo molto vicini“, ha detto il Presidente Jerome Powell nel suo intervento alla conferenza DealBook, ricordando “abbiamo prima alzato i tassi, poi li abbiamo lasciati fermi per 14 mesi e – quando altre banche centrali avevano già tagliato – abbiamo iniziato anche noi per ultimi”.