FC 25 Obiettivo Live Tour mondiale | Argentina

Nuovo appuntamento con gli obiettividi EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovouscito in data 5 dicembre 2024.Ilci porta inper la stagione 3! Completa questi obiettivi a tema per ottenere PS!Preordina ora la nuova playstation pro su amazonNumero di incarichi da completare: 3Premi finale: 1x 1000 XPInizio 5 dicembre – Scadenza: 12 dicembre 10 partite:Gioca 10 partite in Squad Battles allo Dilettante o superiore (o Rivals o Champions) schierando almeno 1 oggetto giocatore argentino titolare.Premio: 1x 1000 SP15 partite:Gioca 15 partite in Squad Battles allo Dilettante o superiore (o Rivals o Champions) schierando almeno 1 oggetto giocatore argentino titolare.