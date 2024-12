Due colpi di pistola | ecco come il killer ha ucciso il ceo Brian Thompson nel cuore di Manhattan – Il video

Leggi su Open.online

Sono state diffuse le immagini dell’assassinio di, ceo di UnitedHealthcare freddato adistamane a. Neldi 30 secondi si vede il, con il cappuccio della giacca che gli copre la testa, puntare lacontro il manager e sparargli due volte, la prima a distanza alle spalle e la seconda quando era già a terra. Nel filmato c’è anche un passante che dopo il primo colpo si nasconde dietro una colonna. Non è l’unicodel, ora ricercato e su cui la polizia di New York offre una ricompensa sui 10mila dollari a chi contribuirà all’arresto. Il New York Times ha altre immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza nell’area dove è avvenuto l’omicidio. Si riferiscono alle 6,30 di mattina, un quarto d’ora prima dell’agguato. E lì ilcammina lungo un marciapiede, a circa cinquanta metri dal punto dell’omicidio.