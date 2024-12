Ilfattoquotidiano.it - DL Fisco, oggi il via libera finale. Più soldi ai partiti e rinvio degli acconti partite Iva. La Lega vuole una nuova maxi rottamazione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È atteso in mattinata il votosul decreto fiscale alla Camera, che mercoledì a confermato la fiducia al governo che l’aveva posta sul provvedimento. Il decreto ha già ottenuto il viadel Senato ed era stato varato dal governo alla metà di ottobre. Il testo includeva una serie di misure che vanno dai fondi per il programma RFI a quelli per il servizio civile universale, dal rifinanziamento di Ape sociale 2024 a risorse per 4 milioni in favore di Roma Capitale per il Giubileo.Durante la discussione in Senato si è arricchito di molte misure diventando di fatto un decreto omnibus. Tra le più importanti ci sono: ila gennaio della seconda rata di acconto delle imposte dirette per leIva sotto i 170mila euro, con possibile rateizzazione, C’è poi l’innalzamento della dote per iderivante dal 2xmille che viene rivista al rialzo con un tetto che arriva a sfiorare i 30 milioni.