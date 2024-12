Quotidiano.net - Distretto cartario: quale futuro?. Istituzioni e imprese a confronto

Leggi su Quotidiano.net

Con l’iniziativa di QN Distretti ’Le sfide dei territori e dei distretti italiani: QN incontra i protagonisti delle filiere’, oggi a Lucca nella sede di Confindustria Toscana Nord, il mondo della carta si interroga sulle strategie e le prospettive future del comparto. Il settore è tra quelli maggiormente energivori. Ildi oggi si presenta ricco di spunti per capire come incidere sulle politiche e calmierare i costi che pesano, sull’industria cartaria, tra il 30 e il 40%. Il convegno, realizzato con il sostegno di Simest e Sofidel in collaborazione con Confindustria Toscana Nord, si apre alle 17.30 con l’introduzione di Cristina Privitera, vicedirettrice di QN La Nazione. I lavori proseguono con i saluti di Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, Marcello Pierucci, presidente Provincia di Lucca e Paola Granucci, assessora alle attività produttive del Comune di Lucca.