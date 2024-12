Quotidiano.net - Corea del Sud, la Svizzera asiatica: tra sfarzo e tecnologie si vive come in un set

Seul, 5 dicembre 2024 – "La Corea del Nord? È un problema sentito in Occidente. Qui ci siamo abituati, ogni tanto ci fanno piovere dal cielo spazzatura o escrementi, nient'altro". Cristina è nata a Lima, figlia di diplomatici sudcoreani. Fino alla scorsa settimana accompagnava i turisti fra i quartieri di Seul. La legge marziale d'emergenza, annunciata dal presidente Yoon Suk-yeol per proteggere la Corea del Sud dai "nemici comunisti" dentro e fuori il Paese e revocata in poche drammatiche ore dopo il no del Parlamento, è caduta come un fulmine a ciel sereno fra i grattacieli tirati a lucido, con interi piani di prodotti cosmetici, cibo da tutto il mondo e pubblicità dei colossi di casa Samsung e Hyundai.