Biccy.it - Concorrente mette in imbarazzo Amadeus a La Corrida: “Hai fatto bene a lasciare la Rai”

La quinta puntata de Laha visto esibirsi anche Giovanni, un simpatico signore che si è dilettato nell’imitazione di alcuni animali. Quando però si è presentato in studio e si è ritrovato davanti il conduttore ha avuto un dubbio. Il, senza troppa vergogna, ha infatti chiesto ad: “Sei lo stessoche stava alla Rai? Siccome ti ho sempre visto in televisione, adesso mi sembri diverso“., visibilmente divertito, ha risposto affermativamente. “Era meglio quello che stava alla Rai o questo?“, ma la risposta dello ha spiazzato: “Haila Rai“.Ecco il video:– Sei lo stessoche stava in Rai?• Era meglio quello che stava alla Rai?– No, haila Rai pic.twitter.com/plJWE2nNIm— Il Grande Flagello (@grandeflagello) December 4, 2024ha lasciato la Rai per WBD per “nuove sfide” e “nuovi progetti”, anche se al momento tutto si può dire tranne che Lae Chissà chi è siano per lui delle “nuove sfide”, ma dettagli.